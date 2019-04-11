شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، باستضافة المعتمرين السودانيين، وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان. وشدد وزير الحج والعمرة، على ضرورة متابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحج يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.