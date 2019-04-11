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وزير الحج يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين

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وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، باستضافة المعتمرين السودانيين، وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان.

وشدد وزير الحج والعمرة، على ضرورة متابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة.

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