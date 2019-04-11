شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. تخريج الدفعة الأولى من منسوبي القوات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

احتفلت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من دورتي الفرد الأساسي والتأهيل البحري لمنسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية، وعددهم (٣١٦) خريجاً، التي عقدت في الأكاديمية.

ورعى الحفل قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء طلال بن علي الشمراني بحضور قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد صالح بن محمد السويدان، وعدد من كبار الضباط من المديرية العامة لحرس الحدود، والقوات الخاصة للأمن والحماية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري الركن علي بن داهش آل داهش كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل والضيوف الكرام.

وأكد أنه انطلاقًا من رؤية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفظه الله، في تنفيذ استراتيجية التدريب المشترك بين الجهات الأمنية، التي تعد أحد أهم العناصر الأساسية والرئيسة في نجاح مخرجات التدريب، وبتوجيه ومتابعة من مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، بتسخير جميع إمكانات حرس الحدود في دعم منظومة التعاون في مجالات التأهيل العسكري والتدريب العملياتي والميداني جاءت هذه الدورة ثمرة لهذا التعاون المشترك بين المديرية العامة لحرس الحدود والقوات الخاصة للأمن والحماية.

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وأوصى اللواء آل داهش الخريجين بتقوى الله في السر والعلن، وأن يبدأوا حياتهم العملية بكل جد واجتهاد، والقيام بكافة المهام والواجبات والمسؤوليات بما يخدم الدين ثم المليك والوطن.

بعد ذلك قام عدد من الخريجين باستعراض مهاراتهم في الرماية ومهارات الدفاع عن النفس قبل أن يبدأ الاستعراض العسكري والقيام بعدد من التشكيلات الميدانية، ثم أدى الخريجون القسم، تلاها إعلان النتيجة العامة للدورة وأسماء الطلبة المتفوقين.

من جانبه، رفع قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد صالح بن محمد السويدان، أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نظير دعمه اللامحدود للقوات وجميع القطاعت الأمنية، وتوجه بالشكر الجزيل لمعالي مدير عام حرس الحدود لدعمه الكبير وحرصه ومتابعته للبرامج التدريبية بالمديرية، وكذالك لقائد الأكاديمية والقائمين على تنفيذ الدورتين على جهودهم الكبيرة، وهنأ الخريجين سائلا المولى جلت قدرته التوفيق لهم، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأمننا.

وأبان المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي أن الدورة استمرت لمدة سبعة أشهر تخللها العديد من البرامج والحقائب التدريبية في العلوم الأمنية والعسكرية، واللغات، والاتصالات والإسعافات الأولية، واجراءات القبض والتفتيش وقواعد الاشتباك، وغيرها من الدورات التخصصية في العلوم البحرية، بالإضافة إلى برنامج تعسكر استمر لمدة عشرة أيام للتدريب على مهارات الرماية، ومهارات التعايش، واختتم البرنامج بالتطبيق العملي المحاكي لبيئة عملهم .