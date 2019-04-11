شكرا لقرائتكم قرار عاجل من وزارة الحج والعمرة بشأن المعتمرين السودانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-11 قرار عاجل من وزارة الحج والعمرة بشأن المعتمرين السودانيين متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، استضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم. Advertisements يذكر أن الخطوط الجوية السعودية أعلنت، تعليق الرحلات الجوية بين المملكة والسودان بشكل مؤقت. جاء ذلك بعد بيان القوات المسلحة السودانية والذي أعلن فيه إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة. وكان الجيش السوداني قرر عزل الرئيس عمر البشير وتسليم السلطة إلى مجلس عسكري يدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامان.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من وزارة الحج والعمرة بشأن المعتمرين السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.