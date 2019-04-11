بومبيو: صواريخ إس 400 ستعرض تركيا لعقوبات رادعة

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه إذا قامت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستلام منظومة الصواريخ الروسية “إس 400″، فلن تحصل على المقاتلات الأميركية طراز “إف 35″، كما ستعرض نفسها لعقوبات محتملة رادعة.

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وأشار بومبيو، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى أنه سبق وحذّر “الجانب التركي وجها لوجه وأنه يكرر التحذير مجددا” من مغبة هذا الأمر.

وأجاب بومبيو “بنعم” رداً على سؤال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين حول ما إذا كانت الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار ستخضع للعقوبات، التي ينص عليها “قانون مكافحة خصوم أميركا” الصادر عام 2017. لكن بومبيو أوضح أنه “إذا كان بإمكاني تجنب الوصول إلى مرحلة العقوبات القانونية، فستكون صفقة مهمة للغاية”.

في الوقت نفسه، مرر أعضاء من مجلس الشيوخ مسودة قانون يمنع تركيا من شراء مقاتلات “إف 35” إذا حصلت على منظومة صواريخ “إس 400″، حيث لا يمكن دمج المنظومة الروسية الصنع والمقاتلات الأميركية الشبحية لأن تلك الخطوة ستمنح موسكو الفرصة للاطلاع على التقنية المستخدمة في المقاتلات الأميركية.