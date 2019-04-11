الان تتابع تكريم الرقيب البحري طلال بن هلال لإنقاذه أحد زملائه من الغرق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كُرّم البطل المنقذ الرقيب البحري طلال بن هلال سفر العتيبي، من قائد الأسطول الشرقي نيابة عنه اللواء الطيار الركن محمد بن عبدالعزيز الثنيان، وبحضور العميد البحري الركن عودة صالح العنزي. كان البطل قد قام بعمل إنساني وبطولي إذ عرض حياته للخطر لإنقاذ أحد زملائه من الغرق.

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