أمطار غزيرة على الرياض.. و”أمن الطرق” يحذر السائقين

جدة - عمرو شويل شهدت مدينة الرياض، اليوم، أمطارا غزيرة مصحوبة ببرق ورعد.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على الرياض.

وطالب الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة على “تويتر”، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرا لما تشهده بعض الطرق من أمطار متوسطة إلى غزيرة.