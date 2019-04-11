لا تسكت عنها".. حملة توعوية لحماية المستهلكين بمكة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أطلقت خدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإنارة العامة لصحة البيئة؛ حملة توعوية تحت عنوان "لا تسكت عنها"، ضمن مبادرة "المواطن عين الأمانة"، التي أطلقها الأمين قبل عدة أشهر.

وتهدف الحملة إلى رفع المستوى التوعوي والتنبيه على المخالفين لأنظمة الغذاء والصحة العامة.

ودعت الأمانة لإبلاغها عبر الاتصال بـ"940" عند ملاحظة إعداد الطعام والمحاسبة والتنظيف بقفاز واحد، وعدم غسل الأيدي قبل البدء بالحلاقة، إلى جانب رمي المخلفات بالشوارع والحدائق العامة.