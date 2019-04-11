انت الان تتابع تفاصيل خبر شركات طيران تعلق رحلاتها من وإلى الخرطوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 08:58 مساءً - أعلنت شركات طيران، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها من وإلى السودان، في أعقاب عزل الرئيس السوداني عمر البشير، وغلق المجال الجوي للبلاد.

وقالت الخطوط التركية في بيان لها إنها علّقت رحلاتها إلى السودان، وألغت رحلتي إسطنبول - الخرطوم (TK680) و(TK681) اللتين كان من المقرر أن تنطلقا مساء اليوم.

وذكرت شركة طيران الإمارات (حكومية) في بيان، أن الرحلة رقم "إي كيه 733" التي غادرت الخرطوم أعيدت، كما ألغيت الرحلة "إي كيه 734" من العاصمة السودانية إلى دبي، بسبب إغلاق المجال الجوي السوداني.

وأعلنت شركة فلاي دبي (حكومية) إلغاء رحلاتها الجوية إلى الخرطوم وبورتسودان، وحثّت المسافرين الذين حجزوا رحلاتهم على الاتصال بوكيل السفر أو مركز خدمة العملاء لإعادة الحجز على رحلة لاحقة.

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وقالت شركة الاتحاد للطيران (حكومية) في إفادة لوسائل الإعلام: "عادت رحلة الاتحاد للطيران، رقم إي واي 632، التي كانت متجهة من أبوظبي إلى الخرطوم اليوم (..) وتم توفير الإقامة الفندقية والطعام للضيوف".

كما أعلنت شركة الخطوط السعودية (حكومية) تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتاً حتى إشعار آخر، وقالت على حسابها الرسمي في "تويتر" إن القرار جاء نظراً لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان.

وفي مصر، قررت وزارة الطيران المدني تأجيل إقلاع الرحلات المتجهة إلى الخرطوم من مطار القاهرة الدولي، لحين وضوح الأمر الخاص بالحالة الأمنية.

وفي وقت سابق اليوم، أطاح الجيش السوداني بنظام البشير، ليطوي حكماً استمر 30 عاماً، ويبدأ مرحلة انتقالية تستمر عامين، في انقلاب على ثورة ديسمبر 2018 التي أسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً.

وأعلن وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.