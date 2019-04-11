2019-04-11

بعد تعليقه على عزل البشير.. ابن مساعد: أردوغان رئيس مجلس إدارة كوكب الأرض!

متابعات الخليج 365 - الرياض

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول اعتقال الجيش السوداني لعمر البشير.

وعلَّق بن مساعد على تصريحات أردوغان بعد عزل البشير بالقول: “نقدم لكم أردوغان (رئيس مجلس إدارة كوكب الأرض)”.

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وقال أردوغان: “نتلقى أنباء متضاربة ولا يمكننا معرفة مصير البشير وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر”.

وكان بيان القوات المسلحة تضمن الإعلان عن عزل الرئيس عمر البشير وتسليم السلطة لمجلس عسكري وتعطيل العمل بالدستور وإعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.

كما تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات.