صور.. فعاليات رمضانية منوعة في جادة محايل

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

أطلق محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، أمس، الفعاليات الرمضانية بجادة محايل التي ينظمها فريق محايل رؤية وفن، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وتجول المحافظ على أركان الجادة واستمع لشرح مفصل من قبل المشرفة على الفعاليات الرمضانية زهراء بنت علي السيد.

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وأفادت السيد أن الفعاليات تبدأ من الساعة الخامسة عصرًا إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتستمر لمدة 23 يومًا وتشتمل على عدة أركان منوعة منها رمضان زمان، الفن التشكيلي، الفن العربي والخواطر والتأليف، الصحافة والإعلام والنشر، قيادة السيارة، هايكنج السعودية النسائي، فعاليات الطفل، بخور رمضان، الإكسسوارات، الرسم على الوجه، الطباعة التصاميم وريادة الأعمال، أفضل لقطة، قهوة سحابة، مبدعات الأسر المنتجة، التصوير، السفرة الرمضانية وعازف القهوة بإشراف فريق نسائي متكامل.

وشكرت المحافظ المكلف على جهوده ورعايته لهذه الفعالية ورئيس البلدية الذي ساهم بتجهيز وتهيئة المكان، كما شكرت القطاعات الأمنية والحكومية على متابعتهم المستمرة وحرصهم على نجاح هذه الفعالية.