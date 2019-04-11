2019-04-11

تحذير من أمطار العاشرة مساء على وادي الدواسر والرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على الرياض ووادي الدواسر.

وقال الإنذار المبكر: إن هذه الحالة سوف تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم، وتشمل الرياض والدوادمي- عفيف- الخرج- حوطة بني تميم- الأفلاج- المجمعة- الزلفي- شقراء- والأجزاء المجاورة لها، كما يشمل البلاغ وادي الدواسر، خاصة السليل والأجزاء المجاورة لها.