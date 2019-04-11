الارشيف / اخبار السعوديه

تحذير من أمطار العاشرة مساء على وادي الدواسر والرياض

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم تحذير من أمطار العاشرة مساء على وادي الدواسر والرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-11

تحذير من أمطار العاشرة مساء على وادي الدواسر والرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على الرياض ووادي الدواسر.

وقال الإنذار المبكر: إن هذه الحالة سوف تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم، وتشمل الرياض والدوادمي- عفيف- الخرج- حوطة بني تميم- الأفلاج- المجمعة- الزلفي- شقراء- والأجزاء المجاورة لها، كما يشمل البلاغ وادي الدواسر، خاصة السليل والأجزاء المجاورة لها.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من أمطار العاشرة مساء على وادي الدواسر والرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا