الان تتابع وزير الحج والعمرة يكلف باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى بلدهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 6 دقائق - 9:33 م, 11 أبريل 2019 م التعليقات: 0 وجه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، استضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة.

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