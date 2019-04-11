الان تتابع المدعي العسكري الليبي يصدر أوامر بالقبض على “السراج” وأعضاء المجلس الرئاسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجيش الليبي، أن المدعي العسكري أصدر أوامر بالقبض على “السراج” وأعضاء المجلس الرئاسي وقيادات عسكرية بالمنطقة الغربية. وعن إحصائيات المعركة قال المتحدث باسم الجيش الليبي: “12 قتيلا و50 جريحا في صفوف الجماعات الإرهابية والمسلحة خلال الساعات الماضية”. وقال: “معركة تحرير طرابلس حاسمة ولا نريد أن يدافع شبابنا عن الإرهابيين ولصوص المال العام”.

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