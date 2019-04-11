شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1.7 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون المالية، عن صرف مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439/1440هـ، في الحسابات البنكية لقادة وقائدات المدارس، والبالغ مجموعها أكثر من 1.7 مليون ريال.

وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية أحمد بن يوسف الحشاش، أن مخصصات الميزانية التشغيلية اشتملت على بنود صيانة التكييف، وصيانة آلات التصوير.