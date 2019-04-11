شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1.7 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس الجوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون المالية، عن صرف مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439/1440هـ، في الحسابات البنكية لقادة وقائدات المدارس، والبالغ مجموعها أكثر من 1.7 مليون ريال.
وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية أحمد بن يوسف الحشاش، أن مخصصات الميزانية التشغيلية اشتملت على بنود صيانة التكييف، وصيانة آلات التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف 1.7 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.