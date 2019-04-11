شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يتفقد مزارع البن في بني مالك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان)

تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، محافظة الدائر بني مالك، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ووقف نائب أمير المنطقة في مستهل الزيارة على مشروع طريق الداير، ومركز جبل عثوان الجاري تنفيذه بأكثر من ١٥٠ مليون ريال، مستمعاً من محافظ الدائر بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، وشيخ شمل قبائل جبل عثوان أحمد بن سالم العثواني المالكي، والقائمين على المشروع، لشرح مفصل عن سير العمل بالطريق الذي يخدم مركز وقرى عثوان وعدد من المراكز والقرى المجاورة له، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروع في الوقت المحدد، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع.

كما زار نائب أمير المنطقة مزرعة المواطن جبران بن محمد المالكي في قرية آل قطيل بجبل عثوان في محافظة بني مالك، التي تُعد إحدى مزارع البن المدعومة ضمن مبادرة أرامكو السعودية، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جاران، وعدد من الجهات ذات العلاقة بدعم مزارعي البن في القطاع الجبلي بمحافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، والريث.

وبهذه المناسبة، أُقيم حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى شيخ شمل آل خالد الشيخ فرحان حسين الكبيشي، كلمة أعرب فيها عن سعادته وأهالي بني مالك بزيارة نائب أمير منطقة جازان وتفقده للمحافظة، وزيارة مزرعة المواطن جابر المالكي النموذجية، التي تأتي ضمن مشروع زراعة البن ببني مالك التي تدعمها أرامكو السعودية وعدد من الجهات، والتي شملت المرحلة الأولى منها أكثر من ١٥٠٠٠ شجرة في قرى بني مالك.

عقب ذلك، ألقى المزارع جابر المالكي كلمة مماثلة، استعرض خلالها تجربته في زراعة أشجار البن وتسويق منتج البن، منوهاً بما وجده من دعم واهتمام من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه، لكل ما يُسهم في تطوير وتنمية المنطقة وخدمة المواطن والمقيم بها.

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بعدها، شاهد نائب أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن قرى آل قطيل، التي تُعد أكثر القرى في زراعة أشجار البن، والخطوات التي تمت في مجال زراعة البن، والسبل التي تضمن مواصلة زراعة البن وإنتاجه بكميات تجارية تُمكِّن المنطقة من سد احتياج المملكة من البن وتصديره للخارج.

عقب ذلك، دشَّن نائب أمير منطقة جازان المتجر الإلكتروني لبيع البن، والتقط الصور التذكارية مع مزارعي البن في جبل عثوان، مبدياً إعجابه بما شاهده وما استمع إليه حول زراعة البن، والنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعة منتج البن، الذي يُعد من أهم المنتجات الزراعية من الناحية الاقتصادية في المنطقة، راجياً العون والتوفيق للجميع.

كما دشَّن نائب أمير المنطقة جائزة محافظة الداير بني مالك للأداء المتميز، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها لمحافظة الدائر بني مالك.

واستمع من محافظ الدائر بني مالك نايف بن ناصر بن لبده عن الجائزة، التي ستُمنح للمتميزين في مجالات الجائزة الخمسة التي تشمل التميز المؤسسي، والموظف التربوي، والموظف الإداري، والطالب المتميز، والمبادرات، سعياً لتحفيز الأفراد والمؤسسات لتحسين الأداء ونشر ثقافة التميز والإبداع، وتشجيع وتكريم البارزين علمياً وتربوياً وادارياً، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وشدد الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية الجائزة في دعم وتشجيع المتميزين وإزكاء روح التنافس بين أبناء وبنات المحافظة، مؤكداً دعم إمارة المنطقة للجائزة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، متمنياً العون والتوفيق للقائمين عليها.