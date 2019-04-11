شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير «المدنية»: الوزارة تحررت من مركزيتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي دور الوزارة الجديد المتمثل في التركيز على التمكين للجهات الحكومية والخروج من مرحلة المركزية الى مرحلة اللامركزية.

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وأوضح السلمي خلال رعايته ملتقى قيادات الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، في معهد الإدارة العامة بالرياض، الدور المنوط بالاتجاه نحو المفهوم الاستراتيجي للموارد البشرية في تحسين أداء الموظف الحكومي، وعناصر النجاح في هذا المجال في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

ولفت إلى أن الوزارة قد استحدثت دوراً لها يرتكز على تمكين الجهات الحكومية لتحقيق استراتيجيات وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدور المشرع والداعم والمنظم والمراقب والميسر للجهات الحكومية بعد تمكينها من إدارة مواردها البشرية بما يتفق مع احتياجاتها وواقع وماهية العمل لديها، مع استعراض الأثر المستقبلي لاستراتيجية الموارد البشرية بصفتها نقلة نوعية تحقق جودة الخدمة المقدمة وتحسين أداء الموظفين، وما ينبثق منها من معايير تساهم في تطوير بيئة العمل من خلال تعزيز ثقافة الأداء وخلق بيئة عمل مناسبة ومتميزة لعمل وتطوير المرأة، وضمان استمرارية وجود الصفوف الخلفية للقيادات ومكافأة وتحفيز المتميزين من الكوادر الوظيفية.