شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل أول موظف حكومي يُسجِّل في «بياناتي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

سجل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بياناته الوظيفية في منصة «بياناتي»، كأول موظف حكومي يشغل وظيفة أمير منطقة.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم (الخميس) حملة منصة «بياناتي» الوظيفية في المنطقة، وهي إحدى خدمات وزارة الخدمية المدنية الرقمية التي تُقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، حيث قام الأمير عبدالعزيز بن سعد بتسجيل بياناته الوظيفية إيذاناً ببدء الحملة في المنطقة، بحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عماد اللحيدان، ومستشار الوزارة أحمد العبدالله، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل عبدالله الفايز.

وأكد أمير منطقة حائل أهمية منصة «بياناتي» الوظيفية التي تُقدِّم خدمات إلكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية، وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات تُمكِّن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.

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ودعا أمير المنطقة جميع الموظفين في جميع الإدارات الحكومية في جميع محافظات ومدن المنطقة، إلى التفاعل الإيجابي مع منصة «بياناتي» الوظيفية والتسجيل فيها، تحقيقاً لأهداف ومنطلقات رؤية المملكة 2030، الذي يعد التحول الرقمي جانباً مهماً منها.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عماد اللحيدان، عن شكره لأمير منطقة حائل ونائبه على الدعم والمساندة لفرع الوزارة بالمنطقة، وعلى إطلاق الحملة في منطقة حائل، لافتاً إلى أن منصة «بياناتي» الوظيفية تتيح إمكانية الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية.

حضر الاستقبال، نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة المنطقة المُكلف عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من المسئولين.