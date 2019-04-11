شكرا لقرائتكم خبر عن ربط إلكتروني بين أمانة الشرقية و«إتمام» لتعزيز التكاملية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكملت أمانة المنطقة الشرقية ربطها الإلكتروني مع مركز خدمات المطورين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الربط مع مركز خدمات المطورين «إتمام» يهدف بشكل كبير لتعزيز التكامل والجهود وتضافرها بين الأجهزة الحكومية، بغية تسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز من خلال التحول إلى التعاملات الإلكترونية التي تساهم في رفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الأمانة.

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وأشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية ومن خلال الربط الإلكتروني مع «إتمام»، أحدث نقلة في سعيها للربط مع جميع الأمانات لتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، عبر أتمتة الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، وتقليل أوقات إجراءاتها عبر بوابته الإلكترونية المرتبطة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروعات العقارية والتطوير العقاري.

من جهته، ذكر المشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، أن الربط الإلكتروني مع أمانة المنطقة الشرقية يُعد خطوة مهمة في السعي المتواصل لتطوير بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، واختصار الوقت وتسهيل سير الإجراءات، مما ينعكس إيجاباً على القطاع ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية مناسبة وتحفيز نسبة المعروض العقاري.

وأكد مدير عام «إتمام» بالمنطقة الشرقية فيصل عبدالرحمن أبو نخاع، أن هذا الارتباط يُمثل جزءاً من أولويات المركز الرامية إلى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات في التعاملات الإلكترونية للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لديهم، وتعزيز التكاملية الخدمية بين القطاعات الحكومية، والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة الإجراء للمعاملات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين «إتمام» هو إحدى مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، ويقدم المركز جميع خدمات التطوير العقاري في مكان واحد، ويتعاون مع العديد من الجهات الحكومية التي تأتي الأمانات في مقدمتها، ويتميز بتقديم جميع خدماته إلكترونياً عبر منصته الإلكترونية.