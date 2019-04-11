شكرا لقرائتكم خبر عن جامعتا «البترول والمعادن» و«خليفة للعلوم والتكنولوجيا» يوقعان اتفاقية للتوأمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

وقّعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الخميس) اتفاقية تعاون تهدف إلى توثيق التوأمة بين الجامعتين في المجالات والبرامج الأكاديمية والعلمية والبحثية. ووقّع الاتفاقية مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل عبدالجواد ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عارف الحمادي وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي الثامن للتعليم العالي المنعقد بالرياض.

وتتضمن الاتفاقية إعداد برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين في كافة التخصصات الممكنة، والتوأمة في المشاريع البحثية الوطنية والنشر العلمي المشترك، كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل المراجع والمعلومات والمطبوعات والنشرات الدورية الصادرة من الجامعتين. وتأتي الاتفاقية بناء على قرارات اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي المشكل من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والرغبة بإقامة علاقة توأمه بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بهدف الوصول إلى تحقيق تعاون مثمر في المجالات والبرامج الأكاديمية والعلمية والبحثية وسعياً لتعزيز أُطر التفاهم المشترك في هذا الجانب وتبادل الخبرات.

وتخدم الاتفاقية توجه الجامعة في تعزيز الشراكة مع الجامعات الاقليمية والدولية وتبادل الخبرات بما يخدم تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعة.