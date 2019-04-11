شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: العثور على جثة طفل وادي الحائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عثرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض صباح اليوم (الخميس)، على جثة الطفل المفقود بوادي الحائر، على بعد 12 كيلومترا من المكان الذي فقد فيه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن الفرق عثرت على جثة الطفل بعد عمليات بحث متواصلة، نفذتها فرق من الغواصين وفرق الإنقاذ، بمشاركة الوسائل التابعة للدفاع المدني وفرق تطوعية.

ولفت إلى أن عمليات البحث استمرت على امتداد الوادي البالغ طوله 20 كيلو مترا في ظروف مختلفة، خصوصا مع هطول الأمطار، وشدة جريان الوادي وارتفاع منسوب مياهه في بعض المواقع، إضافة إلى وجود مناطق شديدة الوعورة، تحتوي على حشائش كثيفة؛ ما تطلب استخدام معدات الدفاع المدني الثقيلة؛ لتهيئة بعض المواقع لأعمال البحث ومضاعفة الجهود.