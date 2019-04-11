شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من موجة غبار على «تبوك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات ضباء والوجه وأملج والأجزاء المجاورة لها, وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خصوصاً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.