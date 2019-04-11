شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من موجة غبار على «تبوك» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات ضباء والوجه وأملج والأجزاء المجاورة لها, وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خصوصاً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحذر من موجة غبار على «تبوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.