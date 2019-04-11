دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في مهربَي هيروين بجدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في جانيين يحملان الجنسية الباكستانية هرَّبا الهيروين، في محافظة جدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم القبض على محمد مصطفى محمد يوسف، وإعجاز فاطمة محمد مصطفى الباكستانيَّي الجنسية، عند تهريبهما كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام بما نُسب إليهما.

وأضاف البيان أنه بإحالة الجانيَيْن إلى المحكمة، صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما شرعًا والحُكم بقتلهما تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين محمد مصطفى محمد يوسف وإعجاز فاطمة محمد مصطفى، اليوم الخميس، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية، للعموم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وعلى إيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدةً منهجها من شرع الله القويم، وحذرت في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.