التجارة تستدعي 79 سيارة هوندا والسبب!!

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عبر بيان لها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأنه تم استدعاء 79 مركبة هوندا ODYSSEY 2018.

حيث أشارت الوزارة في بيانها قائلة “بأن السبب وراء استدعاء الوزارة لهذا النوع من المركبة هو نظراً لوجود خلل في أقفال أبواب السحب الجانبية، لأنها من الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى فتح الأبواب أثناء تحرك المركبة وبالتالي تزيد خطر الإصابة”.

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وكشفت الوزارة بأن الإجراء الذي لابد من أصحابها اتباعها هو التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa، وضرورة التواصل مع الوكيل حتى يتم تبديل الأقفال الداخلية على أن يتم هذا الأمر بصورة مجانية.