، بمشاركة سالم الدوسري.. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي ،

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحضيراته لملاقاة الأهلي مساء غد، ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
تركزت التدريبات على النواحي اللياقية والتكتيكية، تخللتها مناورة على كامل الملعب، وشارك سالم الدوسري بالتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في كاحل القدم.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "جدة"؛ تأهبًا لملاقاة الأهلي دوريًّا مساء غد؛ حيث تقرّر أن يؤدي الفريق تدريباته يومي السبت والأحد في جدة؛ استعدادًا لخوض مواجهة إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال مساء الاثنين.
فيما ينتظر أن يواصل كلٌّ من: (سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عمر عبدالرحمن، مروان الحيدري)، برامجهم التأهيلية في الرياض.
واستبعد الجهاز الفني "سوريانو" من القائمة المغادرة إلى جدة؛ نظير تعرضه إلى إصابة في عضلة الساق أجرى على إثرها أشعة مغناطيسية، ويتأهب اللاعب للمغادرة إلى "صربيا" لعرض إصابته على الطبيبة "ماريانا"؛ لمزيد من الاطمئنان على موضع إصابته.
بمشاركة سالم الدوسري.. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الأهليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-11
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحضيراته لملاقاة الأهلي مساء غد، ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
تركزت التدريبات على النواحي اللياقية والتكتيكية، تخللتها مناورة على كامل الملعب، وشارك سالم الدوسري بالتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في كاحل القدم.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "جدة"؛ تأهبًا لملاقاة الأهلي دوريًّا مساء غد؛ حيث تقرّر أن يؤدي الفريق تدريباته يومي السبت والأحد في جدة؛ استعدادًا لخوض مواجهة إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال مساء الاثنين.
فيما ينتظر أن يواصل كلٌّ من: (سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عمر عبدالرحمن، مروان الحيدري)، برامجهم التأهيلية في الرياض.
واستبعد الجهاز الفني "سوريانو" من القائمة المغادرة إلى جدة؛ نظير تعرضه إلى إصابة في عضلة الساق أجرى على إثرها أشعة مغناطيسية، ويتأهب اللاعب للمغادرة إلى "صربيا" لعرض إصابته على الطبيبة "ماريانا"؛ لمزيد من الاطمئنان على موضع إصابته.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
08:42 PM
سوريانو ينضمّ لقائمة المصابين
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحضيراته لملاقاة الأهلي مساء غد، ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
تركزت التدريبات على النواحي اللياقية والتكتيكية، تخللتها مناورة على كامل الملعب، وشارك سالم الدوسري بالتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في كاحل القدم.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "جدة"؛ تأهبًا لملاقاة الأهلي دوريًّا مساء غد؛ حيث تقرّر أن يؤدي الفريق تدريباته يومي السبت والأحد في جدة؛ استعدادًا لخوض مواجهة إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال مساء الاثنين.
فيما ينتظر أن يواصل كلٌّ من: (سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عمر عبدالرحمن، مروان الحيدري)، برامجهم التأهيلية في الرياض.
واستبعد الجهاز الفني "سوريانو" من القائمة المغادرة إلى جدة؛ نظير تعرضه إلى إصابة في عضلة الساق أجرى على إثرها أشعة مغناطيسية، ويتأهب اللاعب للمغادرة إلى "صربيا" لعرض إصابته على الطبيبة "ماريانا"؛ لمزيد من الاطمئنان على موضع إصابته.
، بمشاركة سالم الدوسري.. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي ،
المصدر : الخليج 365
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