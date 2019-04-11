محمد بن مسعود - الدمام - جاء ذلك من باب إحياء أثر كتاب الله على نفوس البشر وسلوكهم أقامت شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالقصيم، اليوم الخميس، مسابقة حفظ القرآن الكريم بمشاركة مكتب الإرشاد والتوجيه بالقصيم، بحضور أعضاء لجنة الاختبار، وذلك بمقر الشعبة. ويأتي ذلك من باب إحياء أثر كتاب الله على نفوس البشر وسلوكهم في جوانب الحياة. وفي الختام، كرم مدير شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني المقدم تركي بن فهد السليم الفائزين وأعضاء اللجنة. مدير مكافحة المخدرات بالحرس الوطني يكرم الفائزين بمسابقة القرآن بالقصيم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-11 أقامت شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالقصيم، اليوم الخميس، مسابقة حفظ القرآن الكريم بمشاركة مكتب الإرشاد والتوجيه بالقصيم، بحضور أعضاء لجنة الاختبار، وذلك بمقر الشعبة. Advertisements ويأتي ذلك من باب إحياء أثر كتاب الله على نفوس البشر وسلوكهم في جوانب الحياة. وفي الختام، كرم مدير شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني المقدم تركي بن فهد السليم الفائزين وأعضاء اللجنة. 11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440 08:36 PM جاء ذلك من باب إحياء أثر كتاب الله على نفوس البشر وسلوكهم جاء ذلك من باب إحياء أثر كتاب الله على نفوس البشر وسلوكهم أقامت شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالقصيم، اليوم الخميس، مسابقة حفظ القرآن الكريم بمشاركة مكتب الإرشاد والتوجيه بالقصيم، بحضور أعضاء لجنة الاختبار، وذلك بمقر الشعبة. ويأتي ذلك من باب إحياء أثر كتاب الله على نفوس البشر وسلوكهم في جوانب الحياة. وفي الختام، كرم مدير شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني المقدم تركي بن فهد السليم الفائزين وأعضاء اللجنة. ، مدير مكافحة المخدرات بالحرس الوطني يكرم الفائزين بمسابقة القرآن بالقصيم ،

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