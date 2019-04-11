، نجم الهلال يكرم أبطال بطولة شهداء الواجب الثانية للقوة والتحدّي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشلهوب": الاحتفاء بهم لا يساوي شيئًا أمام ما قدمه آباؤهم من تضحيات

اللجنة الإعلامية: شارك نجم نادي الهلال محمد الشلهوب، أمس، في تكريم عدد من أبناء شهداء الواجب وطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ختام مسابقة الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع متوسطة ابن بشر (بطولة شهداء الواجب الثانية للقوة والتحدي).

وتوج أمين عام الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب محمد الخربوش؛ المراكز الخمسة الأولى في المسابقة، بمشاركة الشلهوب ورئيس قسم التربية الخاصة في تعليم الرياض عبدالرحيم آل الشيخ، وقائد متوسطة ابن بشر فرج القحطاني، وحصل على المركز الأول الطالب مصطفى عربي.

كما تم تكريم عدد من أبناء شهداء الواجب، ومكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب، وكذلك توزيع الهدايا لطلاب التربية الخاصة في الحفل، ومشاركتهم في الألعاب الترفيهية التي أقيمت لهم خلال برنامج ختام المسابقة.

وقال الخربوش: إن الهيئة العامة للرياضة تحرص دائمًا على إقامة مثل هذه المناشط الشبابية، وتسعد بتكريم أبناء شهداء الوطن، مقدمًا شكره للقائمين على هذه المسابقة واللاعب محمد الشلهوب؛ لحضوره ومشاركته، وأن هذا واجب على اللاعبين والمشاهير وخدمه لمجتمعهم.

من جانبه قال محمد الشلهوب: إنه سعيد بالمشاركة للمرة الثانية في هذه المسابقة وفي نفس المدرسة، ويكون مساهمًا في تكريم أبناء الشهداء الذين هم بمثابة أبناء لأي مواطن سعودي، وأن تكريمهم لا يساوي شيئًا أمام ما قدمه آباؤهم من تضحيات لوطنهم.

وأضاف الشلهوب: "سعادة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وزملائهم في التعليم العام، تحتم عليّ أن أتواجد معهم وأحاول تقديم ما يسعدهم.

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