، جامعة المؤسس واتحاد كرة القدم يثقفان الجماهير الرياضية صحيًا ،

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وقعت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، ولجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم, مذكرة تفاهم.
وتهدف المذكرة إلى تكامل الجهود بين الجانبين لتنفيذ عدد من البرامج التوعوية الصحية، بمشاركة طلاب وطالبات الكلية، لرفع مستوى التثقيف الصحي للجماهير عبر الرياضة.
وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها عميد كلية الطب، الدكتور محمود بن شاهين الأحول, ورئيسة اللجنة، أضواء بنت عبدالرحمن العريفي, إقامة برامج خاصة لقياس العلامات الحيوية وتكوين فرق إسعافية لخدمة الجماهير أثناء المباريات.
كما تمكن المذكرة، إدارات ولاعبي كرة القدم في الأندية من الاستفادة من الخبرات الطبية بمستشفى الجامعة، فيما يخص الاستشارات الخاصة بإصابات الملاعب وبرامج التأهيل اللياقي والبدني.
جامعة المؤسس واتحاد كرة القدم يثقفان الجماهير الرياضية صحيًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-11
وقعت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، ولجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم, مذكرة تفاهم.
وتهدف المذكرة إلى تكامل الجهود بين الجانبين لتنفيذ عدد من البرامج التوعوية الصحية، بمشاركة طلاب وطالبات الكلية، لرفع مستوى التثقيف الصحي للجماهير عبر الرياضة.
وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها عميد كلية الطب، الدكتور محمود بن شاهين الأحول, ورئيسة اللجنة، أضواء بنت عبدالرحمن العريفي, إقامة برامج خاصة لقياس العلامات الحيوية وتكوين فرق إسعافية لخدمة الجماهير أثناء المباريات.
كما تمكن المذكرة، إدارات ولاعبي كرة القدم في الأندية من الاستفادة من الخبرات الطبية بمستشفى الجامعة، فيما يخص الاستشارات الخاصة بإصابات الملاعب وبرامج التأهيل اللياقي والبدني.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
08:07 PM
عبر مذكرة تفاهم تهدف إلى تكامل الجهود بين الجانبين
وقعت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، ولجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم, مذكرة تفاهم.
وتهدف المذكرة إلى تكامل الجهود بين الجانبين لتنفيذ عدد من البرامج التوعوية الصحية، بمشاركة طلاب وطالبات الكلية، لرفع مستوى التثقيف الصحي للجماهير عبر الرياضة.
وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها عميد كلية الطب، الدكتور محمود بن شاهين الأحول, ورئيسة اللجنة، أضواء بنت عبدالرحمن العريفي, إقامة برامج خاصة لقياس العلامات الحيوية وتكوين فرق إسعافية لخدمة الجماهير أثناء المباريات.
كما تمكن المذكرة، إدارات ولاعبي كرة القدم في الأندية من الاستفادة من الخبرات الطبية بمستشفى الجامعة، فيما يخص الاستشارات الخاصة بإصابات الملاعب وبرامج التأهيل اللياقي والبدني.
، جامعة المؤسس واتحاد كرة القدم يثقفان الجماهير الرياضية صحيًا ،
المصدر : الخليج 365
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