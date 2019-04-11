محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت مخالفات واتخذت الإجراءات النظامية قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية العريجاء، بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء؛ بمداهمة مستودع لمنتجات مياه (شركة معروفة) غير نظامي، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين. شاهد.. أمانة الرياض وهيئة الغذاء تداهمان مستودعًا غير نظامي لشركة مياه معروفة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-11 قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية العريجاء، بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء؛ بمداهمة مستودع لمنتجات مياه (شركة معروفة) غير نظامي، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين. Advertisements 11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440 08:01 PM ضبطت مخالفات واتخذت الإجراءات النظامية ضبطت مخالفات واتخذت الإجراءات النظامية قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية العريجاء، بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء؛ بمداهمة مستودع لمنتجات مياه (شركة معروفة) غير نظامي، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ، شاهد.. أمانة الرياض وهيئة الغذاء تداهمان مستودعًا غير نظامي لشركة مياه معروفة ،

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