، متحدث أمانة حائل: معرض البيئة السابع للجميع وهذه مواعيده ،

محمد بن مسعود - الدمام - يفتح أبوابه على فترتين صباحية ومسائية

أوضح مدير إدارة الإعلام بأمانة منطقة حائل سعد الثويني، أن أمانة حائل قد راعت في توزيع فترات الدخول لمعرض الحدائق وعمارة البيئة في نسخته السابعة، ظروف كافة فئات المجتمع؛ لإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة مما يقدمه المعرض.

وأضاف أن المعرض يفتح أبوابه على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث خصصت الفترة الصباحية للرجال وطلاب المدارس من الساعة الثامنة وحتى الساعة 12:00 ظهراً، والفترة المسائية للعوائل من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة 9:00 مساءً.

وحول ما غرّد به مواطن من تذمره من منع الرجال من الدخول للمعرض إلا بوجود محرم، أشار "الثويني" إلى أن محتوى التغريد غير صحيح؛ حيث ذكر صاحبها أن القائمين على المعرض خصصوا المعرض للعوائل، وهذا غير الواقع؛ فأوقات الدخول للمعرض معروفة للجميع منذ النسخة الأولى وحتى النسخة الحالية، وهي على الفترتين المذكورتين.

وأشار إلى أن المعرض لا يستهدف المزارعين فقط؛ فالمعرض يخدم المزارع والحدائق الخاصة والحدائق المنزلية بما يوفره من أدوات حدائق وديكورات جمالية وزهور ونباتات زينة ونباتات ظل؛ لذا أُنشِئ المعرض لخدمة كافة شرائح المجتمع من ذكور وإناث مواطنين ومقيمين وزوار.