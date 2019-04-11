رابط نظام نور برقم الهوية فقط | نتائج الطلاب تسجيل نظام نور  EduWave 1440- موقع تسجيل المستجدين نظام...

الان نظام نور برقم الهوية 1440 رابط تسجيل نظام نور، لتسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، عبر نظام نور الإلكتروني، ورابط نور المركزى لتسجيل الطلاب وذلك وفقاً لفترات التسجيل التي أقرتها وزارة التعليم، موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري وطبقا للشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل للصف الأول الإبتدائى، وهذا ما يبحث عنه الآن أولياء الأمور سواء يحملون الجنسية السعودية أو الغير سعوديين ممن يحصلون على لقب الوافدون الأجانب نظام نور لنتائج الطلاب 2018 اشعار بدرجات الفصل الدراسي الاول.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية

تسجيل نظام نور للصف الأول الابتدائي 1440

نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق وفقاُ لما جاء في بيان وزارة التعليم، الخاص بفترات التسجيل الخاصة بالمرحلة الابتدائية، فإن سوف يبدأ موقع نور الالكتروني، فى استقبال طلبات تسجيل الطلاب الغير سعوديين،الملتحق آبائهم في القطاع الحكومي السعودي، والخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل، وذلك فيما يخص الشروط التي تخص السن والجنسية التي قد تم توضيحها من خلال الإعلان الموضحة أثناء فترة التسجيل للعام الدراسي الحالي 1440 هجرياً.

وفيما يخص ما ورد فى إعلان فترات التسجيل للصف الأول الابتدائي، فإن سوف يبدأ موقع نور التعليمى، إستقبال طلبات أولياء الأمور، لتسجيل الطلاب والطالبات وفقاً للسن المحدد و للشروط والضوابط المحددة للتقديم.

كما أن وزارة التعليم حددت السن المسموح به حتى يتم الالتحاق بالصف الأول الابتدائي سيكون من خلال وزارة التربية والتعليم وفقا لما يلي

يجب أن يكون سن الطفل الملتحق حديثًا بالصف الأول الابتدائي 6 سنوات، أو يقل عن ذلك 90 يومٍ فقط. وفي حال كان سن الطفل الذي يتقدم إلى الالتحاق بالصف الأول أقل من 180 يوم عن 6 سنوات ففي هذه الحالة يتم تسجيله ولكن يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة من إحدي الروضات التي تكون معتمدة لوزارة التعليم السعودي بالإضافة إلي شهادة معتمدة للحالة النمائية للطفل من معلمة من الروضات.

رابط تسجيل نور للطلاب المستجدين

نقدم لكم اليوم طريقة الدخول على رابط تسجيل موقع نور بالهوية 1440 الطلاب الجدد فقد وفرت وزارة التعليم، لجميع أولياء الأمور الغير سعوديين والوافدين إلى المملكة رابط خاص عبر موقع نور الالكتروني لتسجيل الطلاب وهو رابط تسجيل الطلاب المستجدين عبر موقع نظام نور EduWave الإلكتروني وتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية.

كيفية تسجيل طالب جديد فى نظام نور

وكي تتمكن من عمل حساب جديد عبر موقع نظام نور التعليمي اتبع الخطوات التالية حتى تقوم بعمل الحساب ومن تتمكن من الاستعلام عن النتيجة بنجاح:

ويمكنكم الآن الاطلاع على شرح كيفية تسجيل الطلاب الجدد فى نظام نور بالصور من هنا

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين

وكما هو موجود في جدول الفترات الزمنية الذي أطلقته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتسجيل الطلاب الجدد بالصفوف الاولى الابتدائى وذلك للطلاب الغير سعوديين ويعمل أولياء أمورهم فى القطاع الخاص بالسعودية وسوف يبدأ موعد التسجيل والتقديم للطلاب المستجدين كما فى الصورة بالاسفل، والتي نقدم لكم من خلال كافة المعلومات التي يبحث عنها أولياء الأمور.

وتم تعديل أعمار الطلاب للقبول بالصف الأول في نظام نور وذلك تماشيا مع موعد عودة الطلاب للعام الدراسي القادم 1440

الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المستجدين

وإليكم جميع الأوراق التي تُطلب من ولي الأمر لتسجيل الأطفال في الروضات والمرحلة الأولى من التعليم الحكومي في المملكة العربية السعودية.

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نظام نور للنقل المدرسى

وهذه كافة التعليمات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أطفالهم في الروضات المختلفة بجميع مدن المملكة السعودية.

فتح نظام نور باب التسجيل والاشتراك فى حركة النقل المدرسي للعام الدراسي 1440 ويمكنكم الآن التعرف على كل ما يخص النقل المدرسي بنظام نور من خلال هذ الرابط.

#تحديث هام: قامت الوزارة بتحديث رابط الدخول إلى موقع نور التعليمي اضغط هنا الآن.

التقويم الدراسي لعام 1440

وللتعرف على التقويم الكامل للعام الدراسي لعام 2018/2019 يمكنكم الاطلاع على الخريطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد من خلال موقعنا، ففيها كافة التفاصيل التي تتعلق ببداية العام الدراسي ونهايته كما أن بها مواعيد امتحانات نصف العام 1440، بالإضافة إلى موعد امتحانات الملاحق في نهاية العام الدراسي، ومواعيد إجازات عيد الفطر وشهر رمضان المبارك 1440

أصبحنا الآن على مشارف انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول في المملكة السعودية، وبعده سيتم الإعلان عن جميع النتائج، والتي سنوافيكم بها مباشرة عقب اطلاقها واعتمادها بشكل رسمي، فنحن نحرص أن نكون دائمًا في خدمة الطلاب حرصًا منا على نجاحهم وتفوقهم الدائم.

وهناك بشرى أخرى للطلبة حيث يمكن الآن التعرف على أيام الغياب وإثبات الغياب والحضور من خلال موقع نور، فيتم الدخول إلى خيار السلوك والمواظبة لإثبات الغياب والتعرف على عدد أيام الغياب الخاصة بالطالب مع التقارير الشهرية التي تصدر في حق الطالب.

خطوات العمل بنظام المقررات:

تحديث:

تظهر النتائج خلال ساعات اليوم وسوف نضع اليكم رابط استعلام نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه كما سوف نوافيكم برابط اخر للنتيجة والجدير بالذكر يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الاحد الموافق 30-4-1440

كما أننا نسعد في تلقي العديد من الاستفسارات التي تخص نتائج الطلاب أو ما يخص موقع نور التعليمي من خلال موقعنا موقع دليل مصر وذلك عن طريق التعليق أسفل المقال، وسنقوم بالرد عليكم على الفور، تابعونا.