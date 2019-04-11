موقع نور برقم الهوية EduWave: رابط موقع نور الرسمي لإعلان نتائج الطلاب والطالبات العام الدراسي 1440...

نتابع نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط و نتائج الطلاب برقم الهويه فقط عبر موقع نور EduWave ،بعد انتهاء الاختبارات للعام الدراسى 2019/2018 بالمملكة العربية السعودية حيث لا يكون خلال هذا الوقت فى بال وتفكير أولياء الأمور وطلاب المراحل الدراسية المختلفة سوى معرفة النتيجة ولن يهنأ بال لأى منهم ألا بعد أن يعلموا بنتيجة كافة اختباراتهم نتائجهم بامتحانات الفصل الدراسى الاول للعام 2019/2018 بالمملكة العربية السعودية نظام نور برقم الهوية 1440.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل المدني ورمز التحقق فقط إلى جانب تأكيد وزراة التربية والتعليم السعودية أنه سوف يتم الأعلان عن كافة النتائج للعام 2019/2018 عقب الانتهاء المباشر من الامتحانات في المحافظات والمدن المختلفة وكذلك من تصحيح نتائج اختبارات المدارس التابعة لها على مستوى المملكة من مدن وقرى مكة وجدة والطائف والقريات وغيرها من المدن أولا بأول وبعد الانتهاء من تصحيحها مباشرة وذلك عبر موقع نور EduWave.

نظام نور EduWave برقم الهوية الوطنية او السجل المدني1440

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية بدون رقم سري وإلى هذه اللحظة لم تنطلق امتحانات منتصف العام، اشعار بدرجات الفصل الدراسي الاول فعقب انطلاقها والبدء في التصحيح والمراجعة سنوافيكم بكل ما هو جديد عن موقع نور لجميع المراحل الدراسية أو تحديد المواعد الرسمي لظهورها وذلك فيما يخص بطلاب المرحلة الابتدائية وأيضا نتائج الاختبارات الخاصة بطلاب المرحلة المتوسطة، أو المرحلة الثانوية، كل هذا سيتم الإعلان عنه من خلال موقع نور التعليمي الذي ينشر العديد من المعلومات والأخبار التي تخص نتائج الطلاب.

والجدير بالذكر أن موقع نور التعليمي يعتبر هو الموقع المتخصص فى ظهور كافة نتائج اختبارات كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية لكل طلاب المراحل التعليمية المختلفة بها كما أن موقع نور يعتبر واحد من أفضل المواقع التكنولوجية بالمملكة العربية السعودية المختص بعرض نتائج طلاب المراحل الدراسية المختلفة بالمملكة كمان يستطيع الطالب أو ولي أمره التعرف على النتيجة بمنتهى السهولة وذلك من خلال استخدام رقم الهوية الخاص بالطالب.

وموقع النور التعليمي يستقبل يوميًا آلاف الطلبة الذين يرغبون بعملية التسجيل في الموقع وحتى يستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة والتعرف عليها عليه الدخول إلى الموقع ثم الدخول الى التقارير ومباشرة التعليمات حتى استخراج نتائج الطلاب بالسجل المدني او استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط وبدون تسجيل، وهذا من أهم مزايا الموقع الذي يقدمها لأولياء الأمور والطلبة.

رابط موقع نور للحصول على درجات الطلاب

طريقة الدخول الى EduWave موقع وزارة التعليم

بالتفاصيل.. خطوات استخراج نتيجة طلاب المرحلة الثانوية عبر نظام نور أما بالنسبة عن طريقة الدخول إلى الموقع الألكترونى نور EduWave حيث يتم الدخول عبر هذا الرابط ثم يقوم ولى أمر الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة نظام نور برقم الهوية الوطنية منها للدخول وكتابة كلمة السر الخاصة به وأيضا كتابة رمز التحقق من ولى الأمر والضغط على زر الدخول أما إن كانت تلك هي أول مرة تقوم بها بتسجيل الدخول يجب أن يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب جديد له للدخول عبر الموقع ومعرفة نتائج الفصل الدراسى الأول لعام 2018/2019 وتتم معرفة النتيجة بأدخال رقم الهوية (السجل المدني) الخاص بالطالب وذلك لكافة المراحل الدراسية بالمملكة السعودية.

كما يمكن للمعلمين الآن الاستعلام عن حركة النقل الداخلي من خلال موقع نور، وذلك عن طريق تبويب خدمات شؤون المعلمين.

كما أنه يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نور لنتائج الطلاب برقم الهويه الوطنية او برقم السجل المدني.

رابط اشعار الدرجات النهائية برقم الهويه

يستمر موقع نور إلى الآن فى استقبال تسجيل الطلاب أو أولياء الأمور من خلال رابط الموقع للكشف عن نتائج الصفوف المختلفة والحصول على كشف الدرجات الخاص بهم للشهور أو الامتحانات النهائية.

#هام الآن: حتى يتم تحديث البيانات وكذلك تسجيل الأطفال في الروضة والصف الأول أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط آخر لنظام نور التعليمي يمكنكم الدخول الآن من هنا.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 1440

يمكنكم الآن التعرف على عدد الأسابيع المقررة للعام الدراسي الحالي مع بيان موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال البيان التالي:

حركات النقل الداخلي:

فموقع نور أصبح من المواقع الشاملة لكل التفاصيل التي تتعلق بوزارة التربية والتعليم، سواء تسجيل الأطفال أو الاستعلام عن النتائج وآخر المستجدات في المنظومة التعليمية.

يمكن الآن للمعلمين والمعلمات التعرف على نتائج حركات النقل الداخلي التي تمت في مدارس المملكة العربية السعودية من خلال موقع نظام نور، فيرجى الدخول إلى رابط موقع نور، واختيار خدمة شئون المعلمين.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب المستجدين:

حركات النقل الخارجي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الحصول على كافة المعلومات التي تخص النقل الخارجي التي تتم في مدارس المملكة، وذلك عبر موقع نور التعليمي الذي يقدم هذه الخدمة.

كما أن من خلاله يتم التعرف على مواعيد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، فيعتبر هو المنصة الأساسية التي تجعل وزارة التعليم تتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم بكل ما هو جديد فيما يخص الحركة التعليمية أو التقارير الشهرية التي تصدرها المدارس لغياب الطالبة أو نشاطهم أو سلوكهم، كل هذا يتم الاستعلام عنه عن طريق موقع نظام نور.

أيام الغياب من موقع نور:

أصبح الآن بإمكان الطالب أو ولي أمره التعرف على عدد الأيام التي غاب فيها الطالب عن الفصل، وذلك من خلال التبويب الخاص بالسلوك والمواظبة من خلال نظام نور، واتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع نور.

اختر المهارات ثم السلوك والمواظبة.

أدخل السلوك والمواظبة.

فهذه الخدمة تخدم كافة الطلبة في جميع المراحل التعليمية.

وسنوافيكم دائمًا بكل ما هو جديد من موقع نور التعليمي لإفادة جميع الطلبة والطالبات، فتابعونا عبر موقعنا موقع دليل مصر.

تحديث:

تظهر النتائج خلال ساعات اليوم وسوف نضع اليكم رابط استعلام نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه كما سوف نوافيكم برابط اخر للنتيجة والجدير بالذكر يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الاحد الموافق 30-4-1440