الجوازات توضح إمكانية تعديل خانة المهنة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تعديل خانة ” المهنة ” بجواز السفر. حيث وجه ” مغرد ” استفسارًا للجوازات مفاده: ” أنا كنت سائق خاص وعدلت مهنتي إلى فني ديكور.. فيني أرجع ساق خاص ؟ ” .

وردت ” الجوازات ” قائلة: ” التعليمات لا تسمح بذلك ” .

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