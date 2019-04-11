الخدمة المدنية تطلق خدمة جديدة لـ تحديث بيانات الموظفين في الدولة

بدأت وزارة الخدمة المدنية حملتها الميدانية لتحديث بيانات موظفي القطاع العام عبر خدمة ” بياناتي الوظيفية “، من خلال جولات يباشرها موظفي الوزارة على الجهات الحكومية لتقديم الدعم الكامل وتمكين منسوبيها من تحديث بياناتهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية ضمن منظومتها الرقمية.

وتهدف خدمة ” بياناتي الوظيفية ” إلى بناء قاعدة بيانات موثقة وسليمة، تنفيذاً للتوجيهات التي أكدت على تزويد وزارة الخدمة المدنية بالبيانات الوظيفية لموظفي الدولة المدنيين.

وتُتيح الخدمة المتوفرة عبر تطبيق وزارة الخدمة المدنية على متجريّ أبل وقوقل، عدة مميزات للموظفين منها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، كما تتيح الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، وتمكين الموظف من متابعة مختلف الطلبات من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون مراجعة الوزارة.

ويأتي اهتمام وزارة الخدمة المدنية بالخدمات الإلكترونية المقدَّمة للجهات الحكومية ومنسوبيها تحقيقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030 ضمن ملف التحول الرقمي لتقديم خدمات تقنية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية.