صحة بيشة تمنع سفر 5 أطباء على خلفية وفاة جنين بأحد المستشفيات

كشفت مصادر مطلعة، عن استدعاء مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة لـ5 أطباء للتحقيق على خلفية اتهام أحد المواطنين للأطباء بمستشفى الملك عبد الله بالتسبب في وفاة طفله الجنين، خلال إجرائهم لعملية الولادة لزوجته.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن إدارة المتابعة بالشؤون الصحية في المحافظة أبلغت المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله بتأجيل سفر الأطباء الخمسة وتزويدها بمؤهلاتهم العلمية وبطاقات هيئة التخصصات.
من جانبه، طالب المواطن مبارك القحطاني بفتح ملف التحقيق مجددا، وتشكيل لجنة محايدة من الوزارة وتشريح جثـة الجنين بواسطة الطبيب الشرعي، مؤكدا أنه لم يتسلم جثـة الجنين حتى الآن ورفض الإفصاح عن نتائج التحقيق التي أجرتها صحة بيشة الأسبوع الماضي.
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