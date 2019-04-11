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الداخلية تنفذ حُكم القتل تعزيراً في مواطن بمحافظة جدة

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بمهرب حشيش مخدّر في محافظة جدة.
وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على عبدالله بن سلطان بن علي آل سعيدة “سعودي الجنسية” عند قيامه بترويج كمية من الحشيش المخدّر للمرة الثانية.

وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

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