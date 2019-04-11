الارشيف / اخبار السعوديه

بيان لـ تعليم المدينة حول فيديو إهمال المستودعات وتسيب المعلمين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ردت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة في بيان لها على مقطع فيديو زعم مصوره إهمال الإدارة لمقتنيات التعليم، واتهم معلمين بالتسيب والإهمال.

وأوضحت إدارة التعليم بالمدينة، أن ما ورد في المقطع عن المستودعات الخاصة بالرجيع، هو لرجيع المدارس من الأثاث التالف من مقاعد وطاولات مدرسية وبعض الأجهزة التالفة وتم تجميعها بعد اتخاذ الاجراءات النظامية من المدرسة وإدارة التجهيزات ومراقبة المخزون، ويتم بعد ذلك مخاطبة جميع الإدارات الحكومية بأصناف الرجيع، لإتاحة الفرصة لمن يرغب الاستفادة منها، ثم يجرى عليها مزاد علني وفق النظام .
وذكرت أن ما ورد في المقطع من اتهام للمعلمين بالتسيب وخروجهم من مدارسهم لقضاء حوائجهم ولا يعودون الا على موعد حصصهم، فإن الوزارة تقوم من خلال الجهات ذات الاختصاص بجولات تفتيشية على المدارس للتأكد من التزام الهيئة التعليمية والإدارية بأوقات الدوام الرسمي ومحاسبة المقصرين، وإن كانت هناك ملاحظات تم رصدها على أي معلم، فهذا لا يعطي الحق بتعميمها على الجميع ويمكن لصاحب هذه الملاحظات أن يسلك القنوات الرسمية.
وأشارت إلى أن المبنى تحت الانشاء الذي جاء في أحد المقاطع هو مبنى لمكتب تعليم وليس مبنى مدرسي كما جاء على لسان صاحب هذه المقاطع، لافتة إلى حقها القانوني في متابعة من صور هذه المقاطع ونشرها بما تحمله من مغالطات دون تثبت وفق نظام الجرائم المعلوماتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان لـ تعليم المدينة حول فيديو إهمال المستودعات وتسيب المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا