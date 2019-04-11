بالصور.. إزالة تعديات على 350 ألف متر مربع أراضي حكومية في القصيم

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، إزالة تجاوزات على أرض حكومية بمساحة 350 ألف متر مربع في القصيم، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات بحق المخالفين.

بينما دعت الأجهزة التنفيذية بالأمانة عموم المواطنين للإبلاغ فورًا؛ في حال رصد حالة تعدي على أراضي حكومية، وذلك بالاتصال على الرقم 940.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: «إن منطقة القصيم -وبمساندة الجهات الأمنية- أزالت تعديات على أرض حكومية جنوب مدينة بريدة بمساحة تجاوزت 350 ألف متر مربع». مشيرة إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وتأتي هذه الإزالات، ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تعمل عليها أمانة منطقة القصيم لحماية الأراضي الحكومية من التعديات، وإحكام السيطرة عليها، وإبقائها للصالح العامّ.

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وتشمل أعمال الرقابة على الأراضي تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمال أعمال الرفع المساحي، وأعمال الربط الإلكتروني للمواقع التي تم إزالها التعديات عنها؛ لمتابعة عدم تعرضها لتعديات مستقبلًا. وتدعو أمانة منطقة القصيم عموم المواطنين في حال رصد حالة تعدي على أراضي حكومية الإبلاغ بالاتصال على الرقم 940.

وأعلنت الوزارة من قبل، أن المراقبين لديها ينفذون جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي. مشيرة إلى أن آليات الأمانة تقوم بأعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.

وأكدت الوزارة، أنها تُنفّذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية أو أراضي الغير. مشيرة إلى أن أعمال الإزالة تأتي وفق توجيهات الوزارة، بسرعة التعامل مع التعدي، وإزالته فور حدوثه، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى الأراضي مرة أخرى.