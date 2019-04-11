«الأرصاد» توضح أسباب تعطل خدماتها ساعة وتؤكد عودتها للعمل

انقطاع الإنترنت أعاق عمل الهيئة..
أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، عودة جميع خدماتها للعمل بشكل طبيعي، بعد فترة من الانقطاع دامت ساعة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن انقطاع شبكة الإنترنت الداخلية والخارجية في الهيئة، ونتج عنه انقطاع صور الرادارات لمدة ساعة واحدة من الساعة 5:30 مساءً إلى الساعة 6:30 من مساء يوم أمس الأربعاء.
وأوضح متحدث الأرصاد، أن انقطاع شبكة الإنترنت الداخلية والخارجية عن الهيئة كان نتيجة عطل «المودم» الخاص بشركة الاتصالات السعودية. مشيرًا إلى أن العطل أصاب الدائرة المسؤولة عن تمرير البيانيات والمعلومات من وإلى المراصد والرادارات إلى مركز الاتصالات الإقليمي وإدارة التحاليل والتوقعات.
وأكد أن الهيئة باشرت خطوات معالجة تعطل شبكة الإنترنت يوم أمس الأربعاء، بتقديم بلاغ عطل لشركة الاتصالات السعودية ثم تحويل جميع الرادارات على المودم المرسل في كل موقع رادار. موضحًا أنه جرى التأكد من أن جميع صور الرادارات تصل في موعدها بدون تأخير.
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