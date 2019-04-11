«سكني» يوزع 2000 قطعة أرض مجانية بمختلف المناطق

سلم برنامج (سكني) خلال شهر مارس الماضي، 2076 قطعة أرض سكنية مجانية، توزعت على مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية.

وأوضح برنامج (سكني) -في بيان له، اليوم الخميس- أن التسليم شمل 383 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 164 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، كما استلم 529 مواطنًا أرضه المجانية في منطقة نجران.

وفي منطقة الحدود الشمالية، تم تسليم 95 قطعة أرض، و22 قطعة في عسير، و53 قطعة في منطقة القصيم، كما سلمت وزارة الإسكان 72 قطعة أرض سكنية في منطقة الباحة، و117 قطعة في المنطقة الشرقية، وتسلم 16 مواطنًا في منطقة تبوك أراضي مجانية، و11 مواطنًا في الجوف.

أما منطقة المدينة المنورة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها فيها 180 قطعة أرض، مقابل 202 في جازان، و232 في منطقة حائل.

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من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة بين 450 و527 مترًا مربعًا للقطعة الواحدة.

وأضاف السويلم أن برنامج (سكني) أعلن مطلع العام الجاري عن تخصيصه 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج (207 آلاف و296 أرضًا مجانية) تشمل جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات؛ وذلك وفقًا لرغبات المستفيدين المُدخَلة في بوابة الدعم السكني؛ حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتابع السويلم قائلًا: «يُعتبَر خيار الحصول على أرض مجانية من الخيارات التي يقدمها برنامج (سكني) لمستفيديه؛ حيث تم تنويع الخيارات بما يلبي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني»، لافتًا إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضًا الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة، بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضيَ، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، أتاحت في وقت سابق، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية (المنح) وفق رغباتهم واحتياجاتهم؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تسهل على المواطنين المستحقين وتوفر لهم المزيد من الخدمات الإلكترونية.

يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج (سكني 2019) شملت تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.