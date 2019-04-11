تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في «عبدالمالك خليل» مهرب الهيروين بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه، في محافظة جدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم القبض على المدعو «عبدالمالك محمد خليل» باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيرًا.

وأضاف البيان أن الحُكم تم تأييده من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا, وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «عبدالمالك محمد خليل» اليوم الخميس، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية، للعموم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وحذرت في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.