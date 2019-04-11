السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يستقبل السفير الكيني لدى المملكة



الرياض 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس راتنق اوقيقو وذلك بمقر المركز .

وتطرق النقاش للتعاون المثمر المتمثل في تقديم المركز للمساعدات للاجئين الصوماليين في منطقة داداب بمقاطعة غاريس في جمهورية كينيا.

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات وإمكانية تقديم مساعدات غذائية ودوائية عاجلة لكينيا بالإضافة إلى إمكانية افتتاح مكتب للمركز هناك.

وثمن السفير اوقيقو ما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز من مساعدات لجمهورية كينيا خصوصاً مساعدات التمور التي توزع في كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

//انتهى//

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18:57ت م

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