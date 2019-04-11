السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تدشن برنامج أخصائي هندسة السلامة من الحرائق



الجبيل 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

دشنت الهيئة الملكية ممثلة بكلية الجبيل الصناعية اليوم برنامج أخصائي هندسة السلامة من الحرائق الذي يقدمه مركز تدريب السلامة والوقاية من الحرائق وذلك بعد اعتماده من اللجنة الفنية المكونة من كلٍ من المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والجمعية

وأوضح مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري أن الكلية تدعم الاهداف الوطنية التي تحرص على تزويد سوق العمل بالأيدي العاملة الوطنية المدربة ، كما تدعم رؤية 2030 من خلال منح المتدربين التأهيل والتدريب الملائم ورفع كفاءة المتدربين مؤكداً أن هذه الشهادات الاحترافية أصبحت ذات أهمية لسوق العمل بالإضافة الى أن هذه البرامج التي يقدمها مركز تدريب السلامة والوقاية من الحريق تخدم عدة مجالات ومستويات في الصناعة والقطاع الحكومي .

ويأتي هذا الاعتماد استجابةً لرغبة شؤون السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لإعادة تأهيـل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المشرفة والمهتمة بأعمال أنظمة الوقاية والسلامة من الحرائق على مستوى المملكة العربية السعودية.

وجرى توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات شملت الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء وشركة فحص وشركة جونسون هيوز ومدينة الملك سعود الطبية بالإضافة الى جمعية السلامة والصحة المهنية والحراسات المدنية .

// انتهى //

17:31ت م

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الجبيل 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واسدشنت الهيئة الملكية ممثلة بكلية الجبيل الصناعية اليوم برنامج أخصائي هندسة السلامة من الحرائق الذي يقدمه مركز تدريب السلامة والوقاية من الحرائق وذلك بعد اعتماده من اللجنة الفنية المكونة من كلٍ من المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والجمعية السعودية للسلامة والإطفاء (SASF) وأوصت اللجنة باعتبار ثلاثة أشهر كافية للبرنامج بالإضافة الى موافقتها مع لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية للمقاولات.وأوضح مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري أن الكلية تدعم الاهداف الوطنية التي تحرص على تزويد سوق العمل بالأيدي العاملة الوطنية المدربة ، كما تدعم رؤية 2030 من خلال منح المتدربين التأهيل والتدريب الملائم ورفع كفاءة المتدربين مؤكداً أن هذه الشهادات الاحترافية أصبحت ذات أهمية لسوق العمل بالإضافة الى أن هذه البرامج التي يقدمها مركز تدريب السلامة والوقاية من الحريق تخدم عدة مجالات ومستويات في الصناعة والقطاع الحكومي .ويأتي هذا الاعتماد استجابةً لرغبة شؤون السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لإعادة تأهيـل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المشرفة والمهتمة بأعمال أنظمة الوقاية والسلامة من الحرائق على مستوى المملكة العربية السعودية.وجرى توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات شملت الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء وشركة فحص وشركة جونسون هيوز ومدينة الملك سعود الطبية بالإضافة الى جمعية السلامة والصحة المهنية والحراسات المدنية .// انتهى //17:31ت م0221

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