السعودية اليوم / السلطات الليبية المختصة تلقي القبض على 19 مهاجرًا غير شرعي غرب البلاد



طرابلس 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم، ضبط وإنقاذ 19 مهاجرًا غير شرعي بعرض البحر بمنطقة أبوكماش بالقرب من الحدود البحرية الليبية التونسية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم, إن أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل وبالتعاون مع وحدة مكافحة التهريب والتسلل زوارة ضبطت المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة بعد ورود اتصال هاتفي من نقطة أمن السواحل زوارة بالإدارة.

وكانت عناصر الدوريات والتحريات التابعة لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ألقت القبض على مواطن ليبي أثناء محاولته تهريب 38 مهاجرًا أفريقيًا عبر سيارته الخاصة في سرت أمس.

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17:13ت م

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