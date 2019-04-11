بعد إيداع الدفعة الـ 17 .. حساب المواطن يذكر بأمر هام

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بمعايير الاستحقاق التي بناء عليها يتم تحديد قيمة الدعم المستحق لكل مستفيد.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: أنا أب لخمسة أطفال كم تستحق أسرتي من الدعم؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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وتابع: ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع أمس 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر إبريل من العام الجاري.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر إبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.