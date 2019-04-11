السديس من الشمالية : أجندات مغرضة لتشويه الإسلام والإضرار بالوطن

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - عرعر

استضافت جامعة الحدود الشمالية اليوم الخميس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي ألقى محاضرة عن أهمية العلم والتعليم في الإسلام والتحديات التي تواجه الشباب.

وأقيمت المحاضرة على مسرح كلية التربية والآداب بمدينة عرعر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتم نقلها عبر تقنية البثّ المرئي إلى جميع فروع الجامعة (طلاب وطالبات) في محافظات رفحاء وطريف والعويقيلة.

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وتحدث السديس في محاضرته عن اهتمام الدين الإسلامي بالعلم والعلماء وما ورد من آيات قرآنية تحث على العلم والتعليم، مشيراً إلى أن أول آية نزلت في القرآن الكريم أكدت على طلب المعرفة بالقراءة، وكذلك حثت السنة النبوية الشريفة على طلب العلم في كثير من الأحاديث، وذلك لأن العلم يعتبر منفعة للفرد والمجتمع، مؤكداً على ضرورة استقاء العلم من مصادره الصحيحة وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير العلمية التي تستهدف تشويه الإسلام والإضرار بالوطن بأجندات مغرضة.

ودعا منسوبي الجامعة إلى أن يكونوا قدوة وأسوة حسنة لغيرهم في الاعتصام بدين الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، داعياً طلاب وطالبات الجامعة أن يحصنوا أنفسهم ضد التطرف والفكر الضال وأن يكونوا درعاً للحفاظ على الدين والوطن وأمنه ومكتسباته في مواجهة التطرف والإقصاء والتعصب والتحزب، مشيرًا إلى أن رسالة الإسلام رسالة سلام وحضارة، وديننا دين وسطي، ودين اعتدال. ودعا الكتاب والمثقفين ورجال الإعلام وأساتذة الجامعات باستثمار التقنيات الحديثة والإعلام الجديد في إظهار الحق ونشر العلم، وأكد معالي الشيخ السديس على ضرورة طاعة ولي الأمر كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم .