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125 امرأة ضمانية تستفيد من البرامج التثقيفية بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نظم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض أربعة برامج لـ125 امرأة ضمانية ومجموعة من موظفات المكتب بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية.
وقد اشتمل البرنامج الأول “كيف تحدد مشروعك” الذي قدمته المدربة منال الشكرة على التعريف بأنواع المشاريع والفرق بينها وأسباب فشل البعض منها والعوامل المساعدة على نجاح المشاريع، بينما تحدثت المدربة الجوهرة القحطاني في برنامجها التعريفي عن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس” عن أهداف اللجنة ودورها في المجتمع.
وتضمنت دورة “لتسكنوا إليها ” التي قدمتها الاستشارية عبير المزيني على العديد من المحاور أهمها ” أساسيات الحياة الزوجية السعيدة والفرق بين عقل المرأة والرجل وأحدث الإحصائيات لحالات الطلاق والزواج في مناطق المملكة وقد صاحب جميع البرامج العديد من العروض المرئية وتوزيع المنشورات التوعوية والتعريفية على الحاضرات.
من جهة أخرى وضمن برامج المناسبات نظم المكتب برنامجاً ترفيهياً في “يوم السعادة العالمي” بحضور 35 طفلاً وطفلة من أبناء مستفيدات الضمان. الجدير بالذكر أن مكاتب الضمان الاجتماعي النسائية تقدم خدماتها للفئات المستحقة لمعاش الضمان وتشمل المرأة التي لا عائل لها مثل الأرملة أو المطلقة أو اليتيمة وكل من لا يوجد لها مصدر دخل كاف للعيش، كما يشمل الأسر غير المعولة أما بسبب الفقد أو السجن أو الهجر أو التعليق ولا يوجد لها مصدر دخل كافٍ للعيش.
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