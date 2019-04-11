عمل الرياض ينهي دعوى جماعية لـ “٤٤ عاملا” بالصلح بأكثر من نصف مليون ريال

جدة - عمرو شويل أنهى مكتب العمل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دعوى جماعية قبل أيام تقدم فيها 22 عاملاً في دعوى عمالية و22 عاملاً في دعوى أخرى يشكون تأخير صرف أجورهم، إضافة إلى مطالبتهم بمكافأة نهاية الخدمة من قِبل المنشأة التي يعملون بها، مطالبين بتسوية مالية والحصول على مستحقاتهم التي بلغت أكثر من نصف مليون ريال.

حيث عمل قسم القضايا الجماعية بإدارة التسوية الودية على التوفيق بين أطراف الدعوى العمالية للوصول إلى صلح يرضي كلا الأطراف.

وأوضح مدير مكتب العمل عبد الكريم بن سعد عسيري أن المكتب يسعى من خلال إدارة التسوية الودية إلى حل الخلاف في الدعاوى العمالية بالطرق الودية وعن طريق مصلحين مختصين للتسهيل على العمال وأصحاب العمل.

حيث تبدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اهتمامًا واسعًا بالتسويات الودية لحل الخلافات العمالية الناشئة بين العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل، والفصل التعسفي للعمال، والخلاف بشأن إيقاع جزاء تأديبي ضد العامل ، وجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وتعتبر التسوية الودية هي المرحلة الأولى للنظر في الخلافات العمالية قبل إحالتها للمحكمة العمالية إذا تعذر تسوية الخلاف العمالي خلال 21 يوم عمل.