الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الحرس الوطني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن بعض الوظائف الشاغرة لديها على البنود، لافتة إلى أن تقديم الطلبات سيكون عن طريق موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني (www.sang.gov.sa).

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إن استقبال الطلبات على موقع وزارة الحرس الوطني سيبدأ اعتبارًا من الأحد 09/08/1440هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 13/08/1440هـ.

وحددت الوزارة، الشروط المطلوبة للمتقدمين على الوظائف لبند الصيانة وتمثلت في

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن يكون لائقًا طبيًا وأن يجتاز الكشف الطبي.

– ارتداء الزي الفني للوظائف الفنية.

– العمل (8) ساعات بما في ذلك يوم السبت.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم علية في حد أو قضية مخلة بالشرف و الأمانة.

– أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

– الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري.

– الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحًا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

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– سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

كما حددت الوزارة، الشروط المطلوبة على المتقدمين لبند الأجور وجاءت كالتالي:

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد على 40 عامًا.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن يكون لائقًا طبيًا وأن يجتاز الكشف الطبي.

– ارتداء الزي الفني للوظائف الفنية.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

– الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيًا بالعمل الإداري.

– الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحًا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

– سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

– أن يكون مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

– أن تنطبق على المتقدم شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.