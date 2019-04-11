أمير القصيم يكلّف “الدوسري” وكيلا لمحافظة البكيرية

جدة - عمرو شويل أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، قراراً تضمن تكليف الأستاذ نادر بن فهاد الدوسري وكيلاً لمحافظة البكيرية وذلك بهدف تدوير الكفاءات ودفع عجلة العمل والإنجاز وتأهيل الطاقات البشرية.

من جانبه، أعرب “الدوسري” عن شكره وتقديره واعتزازه بهذه الثقة من قبل سمو أمير منطقة القصيم، سائلاً الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة , واعداً بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهد، ومستنيراً بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.

‏واستقبل محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة⁩ صباح اليوم في مكتبه الأستاذ نادر بن فهاد الدوسري الذي باشر مهام عمله وكيلاً للمحافظة وهنأه على ثقة سمو أمير منطقة القصيم في تكليفه متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

يذكر أن صحيفة “الخليج 365” التقت “الدوسري” الذي خاض قصة كفاح ونجاح منذ أن كان جندياً سابقاً ثم أصبح حاملاً لدرجة الماجستير واليوم أصبح وكيلاً لمحافظة البكيرية .