شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انقطعت صور الرادارات لمدة ساعة على حساب «الأرصاد»؟ والان نبدء بالتفاصيل

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن انقطاع شبكة الانترنت في الهيئة، وانقطاع صور الرادارات لمدة ساعة أمس، كان نتيجة عطل طارئ في دائرة الاتصالات الخاصة في الهيئة.

وأوضح الناطق الرسمي للهيئة حسين القحطاني أن انقطاع شبكة الانترنت الداخلية والخارجية عن الهيئة، كان نتيجة عطل المودم الخاص بشركة الاتصالات السعودية، وتسمى الدائرة المسؤولة عن تمرير جميع MPLS الدائرة بدائرة البيانات والمعلومات من وإلى المراصد والرادارات إلى مركز الاتصالات الإقليمي وإدارة التحاليل والتوقعات.

وأكدت الهيئة أنها باشرت خطوات معالجة تعطل شبكة الانترنت أمس، بتقديم بلاغ عطل لشركة الاتصالات السعودية، ثم تحويل جميع الرادارات على المودم المرسل في كل موقع رادار وثم التأكد من أن جميع صور الرادارات تصل في موعدها بدون تأخير.

وأوضحت الهيئة أنه تم استمرار المتابعة حتى صباح اليوم والتأكد من أن جميع الدوائر تعمل بصورة جيدة.